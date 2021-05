SSP disponibiliza espaço para Samu em casos de pane na central 192

O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) está disponibilizando cinco espaços da central para recepcionar ligações direcionadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192.

A iniciativa pretende auxiliar no atendimento à população que necessita do serviço, nas ocasiões em que, por ventura, ocorram panes na central de atendimento do Samu.

“Aumentamos os assentos para o Samu por entendermos o caráter essencial da atividade. O que estamos oferecendo é uma alternativa de manutenção do serviço ao cidadão em caso de surgimento de algum problema na Central própria 192”, afirmou o superintendente de Telecomunicações da SSP, coronel Renato Lima.

O oficial complementa afirmando que a iniciativa tem o objetivo de reunir esforços para manter o atendimento à população e que os espaços reservados já possuem um sistema com base de dados específica para atendimento do órgão de urgência.

Nesta quinta-feira (27), a Stelecom capacitou 15 profissionais do Samu, entre médicos, enfermeiros, socorristas e operadores, deixando-os aptos para receberem as demandas no Cicom sem nenhum prejuízo à população que necessita do serviço.