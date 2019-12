SSP, empresas e motoristas de app vão se reunir para discutir segurança

Uma reunião na Secretaria de Segurança Pública (SSP) com as empresas Uber e 99 Pop e representantes dos motoristas de aplicativo será agendada para discutir medidas de segurança para a categoria. A medida foi adotada após um encontro entre o sindicato da classe e representantes da pasta, na manhã desta segunda-feira (16), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Após o encontro na SSP, representantes do sindicato e a categoria seguiram em carreta na Avenida Paralela rumo às sedes das empresas Uber e 99 Pop, na Avenida Tancredo Neves. Eles pretendem ocupar os prédios até que suas reivindicações sejam atendidas de forma imediata, como o fim da taxa de cancelamento e a instalação de um dispositivo de biometria.

Durante o encontro com o subsecretário de Segurança Pública Ary Pereira de Oliveira, o comandante-geral da PM Anselmo Brandão e o delegado-chefe da Polícia Civil Bernardino Brito, o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter), Átila Santana. disse que a reunião para discutir as.medidas de segurança com as empresas será na semana que vem. A assessoria da.SSP confirmou o fato, porém sinalizou que não há uma data marcada, pois é necessário primeiro acionar formalmente as empresas.

(Arisson Marinho/CORREIO)

Durante a conversa, foi pontuada a necessidade de instalação de um botão de pânico. "Se tivesse esse dispositivo, o primeiro teria acionado e evitando a morte dele e dos demais", disse o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia. Outra medida foi levada em questão. "A utilização de palavras chaves que indiquem que o motorista está em situação de perigo. Códigos seriam enviados para uma.central que por sua vez, acionaria a polícia", disse.

Os superintendentes de Gestão Tecnológica e Organizacional e de Telecomunicações da SSP, coronel Marcos Oliveira e o tenente-coronel Antônio Carlos da Silva Magalhães, fizeram sugestões de ações que serão apresentadas às empresas no encontro. A SSP diz que já tem um canal exclusivo para direcionar as ocorrências que envolvem a categoria.

O subsecretário também informou os representantes sobre o andamento das investigações sobre a chacina com motoristas. "A polícia está toda empenhada em elucidar este crime bárbaro, sem precedentes. Um crime totalmente atípico que não ficará sem resposta”, garante.

(Foto: Divulgação)

Por volta das 12h a carreata chegou ao Edifício Holding Empresarial, an Avenida Tancredo Neves, onde funciona a sede da Uber em Salvador. O presidente da categoria Átila foi o único que teve acesso liberado pelos seguranças do prédio.

Enquanto isso, os demais manifestantes se concentraram nas escadarias do prédio e bloquearam o acesso à Rua Ewerton Visco. À curta distância estavam policais militares que acompanhavam os rumos do protesto.

Pouco depois das 14h, alguns carros usados pelos manifestantes foram estacionados à direita da Avenida Tancredo Neves, ainda em função do prosteto, para dificultar o trânsito no local.