Startups: 'Os empreendedores precisam ser efetivamente mutáveis'

Nem toda empresa é uma startup. Mas toda startup é uma empresa que nasceu com inovação no seu DNA. Na verdade, para ser considerado um negócio dentro deste modelo é necessário inovar para crescer rapidamente e em escala. Segundo os dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), a capital baiana tornou-se em 2019 a primeira cidade do Norte-Nordeste e a oitava do Brasil com maior número de startups em atuação. Em dois anos, o volume cresceu 72,7%, passando de 110 para 190 negócios.

E baiano é bom mesmo em inovar. Prova disso é a conquista do Prêmio Nacional de Inovação pela Topos Informática. A startup, atendida pelo programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do Sebrae Bahia, foi a única empresa do Nordeste a concorrer na modalidade Pequenos Negócios, vencendo nas categorias Inovação Organizacional e Gestão da Inovação.

Mas não são as premiações que atestam o sucesso da startup baiana, e sim os números. Em dois anos, a empresa registrou um crescimento no faturamento de 700% e um aumento nove vezes maior no número de funcionários. “A estratégia que adotamos é abrir novos mercados por meio da oferta de uma Solução Integrada de Gestão da Inovação”, explica o chefe de Inovação da Topos, Ramon Santos.

A premiação ocorreu durante o 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sebrae. A mudança estratégica de prestadora de serviços em tecnologia para empresa de inovação foi determinante para a conquista do prêmio, como acrescenta Ramon. “Entendemos que podemos auxiliar outras organizações na modelagem e implantação das suas Políticas de Inovação com o apoio de uma ferramenta computacional de gestão”. Em entrevista ao CORREIO, o executivo conversou sobre os desafios de inovar e entender a disrupção que a empresa precisa passar para ser uma startup. Veja mais detalhes a seguir.





O que o empreendedor precisa levar em consideração ao montar uma startup?

As variáveis são muitas para que haja uma definição diretiva de um ponto generalista. Cada negócio tem a sua estratégia e demanda de priorização. Ainda assim, alguns pontos se destacam: pluralidade de competências na equipe, atuação em mercado atrativo e capacidade de mudar quando necessário.

Essas empresas precisam ter ciência clara da sua volatilidade durante a fase de amadurecimento. Os empreendedores precisam ser efetivamente mutáveis.

As startups têm se mostrado, cada vez mais, como uma tendência de negócio e a palavra inovação é mais que uma regra para ser uma delas. Como ir além desta inovação?

Inicialmente, podemos entender que há muito mais nessas organizações do que uma simples onda modista. As startups não são somente um movimento. Elas são uma mudança no modelo do mercado. Talvez não seja o momento de busca pelo “além” das startups, talvez seja o momento de ordenar esse movimento em processos e ferramentas para consolidá-lo. Um passo de cada vez.

As startups já são uma disrupção significativa no mercado. Primeiro vamos amadurecer as organizações e depois disso inovaremos novamente.

Como você avalia o mercado de startups baiano? Que áreas enxerga como oportunidades?

O mercado/ecossistema de startups da Bahia é bastante promissor. Já somos quantitativamente o maior ecossistema do Norte/ Nordeste em números de startups. Esse crescimento tende a se manter por mais dois ou três anos, porém precisamos começar a gerar resultados mais efetivos em ganhos com inovação. Duas áreas oportunas são a de TICs, promovendo tecnologia para indústrias e serviços, e a área das Agritechs, com tecnologia para a agroindústria.

A Topos passou de uma empresa de serviços de TI para uma empresa de inovação em TI. Como foi esse processo de transformação?

A transformação da Topos aconteceu a partir da confiança em apostar no método de Gestão da Inovação como uma ferramenta de desenvolvimento de negócios. A empresa transcendeu suas fronteiras de atuação, investindo em startups, e impulsionou suas áreas internas a constituírem novas organizações autônomas, gerando spinoffs.

Esses processos conduziram à mudança do mindset da organização, de apenas prover serviços de TI para utilizar a TI como forma de promover a inovação nas empresas parceiras e clientes.

Que estratégia é decisiva para otimizar esta eficiência?

Ainda que a TI seja o nosso core business, nós transcendemos nesse sentido e a TI atualmente é meio para que possamos inovar em segmentos como Healthtechs, Fintechs, Construtechs e outras. Atualmente, temos mais de dez negócios articulados com a Topos, direta ou indiretamente, e para gerenciar adequadamente estas organizações, criamos a Aceleradora Getin. Esse Centro de Recursos Compartilhados (CRC) foi a base da nossa premiação na categoria Inovação Organizacional, pois permite que a eficiência dos nossos negócios seja otimizada.

Como desenvolver um negócio? Qual o segredo para desenvolver uma startup?

Foco, força e fé. Ser resiliente, continuar sempre quando necessário, mas ter a capacidade de desistir no momento certo e errar da forma mais rápida possível.

O erro é um dos alicerces dos empreendedores das startups, mas é preciso experimentar os novos modelos de negócios sempre utilizando, por exemplo, algumas ferramentas de validação.

O desenvolvimento das startups está atrelado de forma bastante alinhada ao desenvolvimento das competências do seu time estratégico, tático e operacional. É relevante reforçar que bons empreendedores transformam ideias medianas em grandes negócios. Já maus empreendedores podem simplesmente torrar dinheiro.





QUEM É

Ramon Santos é diretor de inovação da Topos Informática. A empresa foi criada há 25 anos para atender aos setores público e privado. Vencedora do Prêmio Nacional de Inovação - promovido pela CNI - nas categorias Inovação Organizacional e Gestão da Inovação, a Topos foi a única empresa do Nordeste a concorrer na modalidade Pequenos Negócios.