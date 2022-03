Sthe Matos permanece internada na UTI sem previsão de alta

A influenciadora baiana Sthe Matos permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter um sangramento no cérebro. Em um novo comunicado publicado nas redes sociais, a equipe da influenciadora informou que ela está consciente.

"Ela passou o dia bem, sem qualquer dor e totalmente consciente", diz a nota. O comunicado diz ainda que a internação na UTI é para "monitorização neurológica e hemodinâmica". Sthe não tem previsão de alta até "completa investigação diagnóstica".

A equipe diz ainda que Sthe está ciente do carinho e preocupação dos fãs, e pede que eles "continuem mandando boas energias para que ela fique bem e esteja de volta o quanto antes".

Internação

Sthe foi internada em um hospital de Salvador após sentir uma forte dor de cabeça. "Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Teté sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave", informou a equipe da influencer em um comunicado.

A equipe da baiana também negou os boatos que surgiram sobre um possível AVC. "Sthe encontra-se totalmente consciente e não sente nenhuma dor", informou.

"Os médicos descartaram qualquer tipo de AVC. Eles tratam apenas como um 'pequeno sangramento no cérebro'. Os médicos falaram que pode ter sido uma contração das veias do cérebro, o que resultou nesse sangramento e na dor de cabeça que ela sentiu", informou a nota.

Fama nas redes

A baiana costuma compartilhar sua rotina nas redes sociais. Nos últimos meses, compartilhou os procedimentos estéticos que fez.

No ano passado, Sthe participou do programa A Fazenda, da Record, que lhe proporcionou fama nacional. Ela foi protagonista de várias tretas no reality. Ela voltou a Salvador no fim do ano passado, onde foi recebida pelos fãs.