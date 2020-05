Sthefany Brito está grávida de seu primeiro filho

Sthefany Brito usou seu Instagram para revelar que está grávida de seu primeiro filho com o marido, Igor Raschkovscky. A atriz, que reatou o casamento com o empresário no mês passado, compartilhou uma foto com os dois cachorros do casal para avisar a novidade.

"London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser mamãe! Estamos grávidos!", escreveu Sthefany na legenda da publicação.

Ela aproveitou para também parabenizar sua mãe e disse que deseja se espelhar em como ela criou atriz e o irmão, Kaiky Brito. "E nesse dia das mães, (meu primeiro com baby no forninho) só desejo ser 1/10 da mãe que dona Sandra foi e é pra gente! Mãe, obrigada por tudo e mais do q nunca obrigada por estar vivendo junto comigo esse momento tão mágico", disse.