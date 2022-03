Subúrbio tem maiores acumulados de chuvas nas últimas horas

Invernou na capital baiana e desde a madrugada desta quinta-feira (3) as chuvas são intensas em Salvador. Segundo informações da Defesa Civil, a previsão é de que o tempo permaneça assim, com chuvas moderadas e trovoadas a qualquer hora do dia.

Por causa das chuvas fortes, há risco de alagamentos e deslizamento de terra nas áreas de risco.

Os maiores acumulados de chuvas nas últimas 12 horas (dados atualizados às 8h50) foram registrados em Mirante de Periperi (92,8mm), Praia Grande (87,6mm), Fazenda Coutos (77,2mm), Periperi (76,8mm) e Rio Sena (73,5mm). As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Segundo a Degesa Civil, as chuvas são resultantes de um cavado, fenômeno que ocorre quando em uma região da atmosfera se forma uma ondulação do fluxo de ventos e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Até as 9h45, a Codesal registrou 55 solicitações de emergência. Foram nove ameaças de desabamento, 12 ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma árvore caída, uma avaliação de área, sete avaliações de imóveis alagados, um desabamento de imóvel, dois desabamentos parciais, sete deslizamentos de terra, um galho de árvore caído, duas infiltrações e 11 orientações técnicas.