Subúrbio terá centro especializado para atender jovens com deficiências

Cerca de 400 jovens com deficiência física ou mental serão atendidos mensalmente pelos profissionais do Centro Especial de Reabilitação (CER), que funcionará na estrutura do Subúrbio 360, em Coutos. O espaço, gerido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que deve ser inaugurado até o final deste mês, será especializado no atendimento de jovens com sequelas de traumas.

As sequelas podem ser decorrentes de problemas como acidente vascular encefálico; lesão medular; amputações; traumatismo cranioencefálico; doenças neuromusculares; paralisia cerebral; síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor; mielomeningocele; malformações congênitas; paralisia infantil; e neuropatias.

O atendimento da unidade do Subúrbio 360 será prioritariamente aos residentes no Subúrbio e adjacências. Para ser atendido no CER, o paciente deve procurar uma unidade de saúde do seu bairro, que fará o devido encaminhamento de acordo com o perfil necessário para o atendimento. O CER não fará atendimento a pacientes que não tenham sido encaminhados pela unidade de saúde.

O espaço contará ainda com estrutura adaptada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual leve, moderada e Transtornos do Espectro Autista, ampliando, em qualidade e quantidade, os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital baiana. Haverá ainda dispensação de órtese e prótese, cadeiras de rodas para crianças e adultos, cadeira de banho, bengalas, coletes, muletas, bolsa de colostomia (coletora de fezes).

Funcionamento

O CER funcionará de segunda a sexta-feira, proporcionando atendimento especializado em reabilitação intelectual e física, incluindo pacientes ostomizados, com capacidade para atender até 400 pacientes por mês. Os pacientes serão atendidos por profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, serviço social, enfermagem, neurologia, ortopedia, psiquiatria, gastroenterologia.