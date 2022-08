Sucesso de vídeo na Lapa mostra força do voto casado de Neto com presidenciáveis

Uma onda que já vinha sendo detectada nos eventos do candidato da União Brasil ao governo do estado, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, agora começa a tomar conta das ruas, em manifestações espontâneas de pessoas que declaram voto nele para a disputa presidencial e nos três principais candidatos a presidente: o ex-presidente Lula (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Em cidades do interior, começou a ser comum alguém aparecer nos atos em apoio a Neto usando camisas com o nome do presidenciável da preferência, às vezes, até com a imagem do ex-prefeito junto. Mas nos últimos dias, com a proximidade da disputa eleitoral, a tendência ganhou corpo nos eventos populares sem conotação política, como ocorreu nas celebrações máximas da Romaria de Bom Jesus da Lapa, ocorrida neste sábado (07).

Um vídeo postado um dia depois nas redes sociais de Neto mostra a dimensão do fenômeno. Durante visita ao agendas celebrações na cidade, o ex-prefeito é abordado por um morador da cidade que, abraçado a ele, diz que vota em Bolsonaro, a mulher, em Bolsonaro, "é uma confusão danada", mas que ambos votarão em Neto para governador. Em pouco horas após a postagem, o vídeo já havia ultrapassado mais de 270 mil visualizações no Instagram.