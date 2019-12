Sucesso em Brasília, Hidden chega à Salvador reunindo vinhos, gastronomia, música e arte

(Divulgação)

Espaço que abrigará o Hidden no Centro Histórico

Um antigo casarão, em processo de reconstrução, numa travessa da Rua Chile, com vista total para a Baía de Todos-os-Santos, no Centro Histórico, foi o endereço escolhido pelos produtores brasilienses, Mariana e Daniel Braga, para sediar a primeira edição baiana do Hidden, projeto de ocupação focado em enogastronomia, música e artes, que há três anos é sucesso absoluto na capital federal. A versão local chega no começo de 2020 prometendo se tornar o point do verão soteropolitano. A proposta é reunir durante a alta temporada, nos finais de tarde, de quinta a domingo, cerca de 100 pessoas por dia. “Nosso público é gente que se interessa por vinhos, cervejas artesanais, charcutaria, música e artes visuais, e que gostam de usufruir de tudo isso num espaço intimista, como se estivesse na varanda de casa”, explica a produtora.

Os produtores Mariana e Daniel Braga estão à frente do Hidden

Espaço inusitado

O conceito do Hidden é ocupar lugares inusitados, desconhecidos do público, que voltam a ganhar vida com uma cenografia especial, onde os produtos de consumo fiquem à mão dos freqüentadores. No espaço, estarão disponíveis rótulos de vinhos de diversas procedências e preços, cervejas artesanais, frios e outros acepipes que o cliente compra na lojinha montada no espaço e, consome tranquilamente nos lounges montados no local, como se fossem pequenas salas de estar. O projeto, que começou em Brasília numa passagem subterrânea abandonada para pouco mais de 100 pessoas, por lá está caminhando para a quarta edição em espaços cada vez maiores para abrigar o público que costuma formar longas filas para ter acesso ao evento.

Registro da última edição do Hidden em Brasília

Black Film

Com a presença do prefeito ACM Neto, foi lançada na última quinta-feira (5), no Espaço Cultural da Barroquinha, o Black Film Festival, que acontece pela primeira vez em Salvador, em novembro de 2020. O evento, criado pela canadense Fabienne Colas - que realiza oito festivais entre o Canadá, Haiti e Estados Unidos - será realizado pela primeira vez na América Latina, numa parceria entre a criadora do festival e a Giros Filmes, através da Zaza Produções, com apoio da Prefeitura de Salvador.

Claudio Tinoco, Fabienne Colas, ACM Neto e Mauricio Magalhães

Arte plural

O empresário e decorador Nino Nogueira inaugurou ontem seu novo espaço voltado para as artes visuais, decoração, design, antiguidades e peças raras, no Centro Histórico. A NN Arte Plural ocupa uma belíssima casa na Rua do Carmo, nº 8, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Nino Nogueira recebe Ozana Barreto na inauguração da NN Plural no Carmo

Casa nova

O chef Richard James se uniu aos empresários e cozinheiros Gabriel Gomes e Edson Silva para juntos criarem o restaurante Caminhos da Terra, no Shopping Cidade, no Itaigara.

Richard James e os sócios Gabriel e Edson Silva

Inovação e criatividade

Foi aberto na manhã de ontem, no Teatro Gregório de Mattos, pelo prefeito ACM Neto e pela presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), Ana Coelho, a segunda edição do Scream - Salvador Creativity and Media Festival. O evento segue até hoje, das 8h às 18h, com palestrantes divididos entre o Fera Palace Hotel, Hotel Fasano, Teatro Gregório de Mattos, Fundação Gregório de Mattos e Espaço Cultural da Barroquinha.

ACM Neto, Ana Coelho e Isaac Edington com equipe do Scream

Ao ar livre

Diego Badaró e Luiza Olivetto reuniram uma turma boa na noite de quinta (5) na inauguração da Varanda Amma, no Museu Carlos Costa Pinto. O espaço, que está aberto ao público desde ontem, tem um menu de iguarias orgânicas criado com os chocolates da marca e ingredientes regionais.

Luiza Olivetto e Diego Badaró na inauguração da Varanda Amma

Amor à arte

“Pequenos divertimentos: Eu Vou Te Amar, Abraçar, Apertar, Até Você Ficar Em Pedacinhos”. Sim, essa é uma declaração de amor que batiza a exposição individual do artista visual baiano João Oliveira, que tem texto de Fabio Gatti, e abertura no próximo dia 20, às 18h, na Rua da Mouraria, nº 53. A mostra reúne o trabalho de pesquisa de um ano, na qual o artista parte de um pensamento da gravura para explorar outros materiais e suas possibilidades gráficas.

Obra do artista João Oliveira

Tamanho grande

Quem veste a partir do número 46 é convidado da produtora Carla Galrão, do instablog @gordaroupa, para visitar o Bazar Gorda Roupa que está de volta amanhã (8), das 9h às 16h, no SAN Bar, no Rio Vermelho. O evento, cuja novidade desta edição é a inclusão de roupas masculinas, vai comercializar peças novas e seminovas a partir de R$ 5.

Kika Maia vai participar do Bazar

Casa Cor

Na reta final esta semana, a CASACOR Bahia se transforma num grande showroom até amanhã (8), onde os produtos expostos estarão à venda com preços especiais. A ação, batizada de Special Sale, vai vender móveis, objetos, produtos e artefatos expostos nos 33 ambientes da mostra.



Surfwear

Com 11 lojas nos segmentos de surfwear, ótica e sportwear, espalhadas entre a Praia do Flamengo e o Litoral Norte de Salvador, o Grupo Aloha Nui inaugura sua primeira unidade em um shopping center da capital baiana. No próximo dia 12 (quinta-feira), o grupo abre as portas da Billabong, uma das mais famosas marcas de surfwear do mundo, no Shopping Barra. O coquetel de abertura, previsto para as 18h, vai contar com DJ e sorteio de brindes com os convidados.

Caio Isaac, João Fiamenghi e Alexandre Leal do grupo Aloha Nui