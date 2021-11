Sucesso nas redes, Padre Patrick comenta sobre assédio de fãs: ‘mandam nudes'

Com 3,9 milhões de seguidores no Instagram, o Padre Patrick Fernandes começou a ficar popular na internet após dialogar com o público de forma leve e aberta, falando sobre relacionamentos e o cotidiano. Contudo, além da cordialidade, muitas pessoas que o acompanham não deixam de destacar, nos comentários ou nas caixas de perguntas, a boa aparência do religioso e, alguns, ainda tentam provar o 'fruto proibido’.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, o padre de 34 anos contou que muitos seguidores passam dos limites. “Tem tudo o que você possa imaginar, tem propostas de casamento, tem nudes”, comenta o religioso. “Tem gente que não convida nem para comer uma pizza e já manda nudes”, brinca.

No entanto, ele avisa para as pessoas interessadas em enviar esse tipo de conteúdo que todas as mensagens passam antes por uma equipe que administra suas redes sociais e, portanto, não são recebidas por ele diretamente.

Em outubro deste ano, o padre Patrick chegou a postar uma foto sem camisa nas redes sociais e gerou um alvoroço entre os fãs. Os comentários foram tão pesados que ele precisou apagar a publicação.

O padre ainda revela que a maioria das mensagens que recebe são perguntas relacionadas a relacionamentos. “Ninguém me procura para contar uma coisa boa, geralmente, é para contar sobre problemas. Aí vai a mulher reclamar do marido, marido reclamar da mulher, tudo o que você possa imaginar... Vou absorvendo isso e transformando nas piadinhas que faço no Instagram".