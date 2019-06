Sucesso no Instagram, pai de Anitta evitava falar da cantora

Acompanhando as andanças de Anitta por Bali, na Indonésia, o pai da cantora, Mauro Machado, virou famoso no Instagram: no seu perfil, @painitto, há mais de 520 mil seguidores. E o número sobe cada vez mais.

Por lá, dá para assistir vídeos bem-humorados de Mauro sobre o destino, onde ele compartilha suas impressões sobre a comida e a noite. Também é possível encontrar fotos com a filha, além de imagens tietando nomes como o piloto britânico Lewis Hamilton, a cantora Simaria (da dupla com Simone) e o ator Eri Johnson.

Mas quem vê esse lado do pai da artista nem imagina que a relação era bem diferente pouco tempo atrás. Há quatro anos, ele evitava comentar sobre sua filha famosa e cuidava de uma pequena loja de baterias automotivas em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Por lá, segundo o Extra, morou de 1994 a 2016.

Em 2015, chegou a ser reconhecido em um clube e e, ainda de acordo com o jornal, foi homenageado pelo DJ com uma música da cantora, mas não gostou. "Fui embora na mesma hora. Meus amigos nem comentam sobre isso", disse, na época. Ainda assim, ele relatava que não era brigado com a herdeira, garantindo que apenas não gostava de aparecer.

Segundo a biografia não autorizada Furacão Anitta, assinada por Léo Dias, Mauro foi distante na criação da filha. Se separou da mãe dela após ser pego com outra mulher, quando a cantora tinha menos 2 anos.