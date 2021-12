Sucuri gigante é encontrada em praia de Itacaré, no sul da Bahia

Uma sucuri com quase 7 metros de comprimento foi encontrada por banhistas na na Praia da Tiririca em Itacaré no último sábado (11).

No domingo (12), uma segunda sucuri foi localizada em outra praia do município. Segundo a prefeitura de Itacaré, a probabilidade é de que o aparecimento das cobras esteja ligado ao grande volume de água do Rio de Contas, que deságua na cidade.

Equipes do Itacaré Horizonte, que atua com turismo na região e participou do resgate realizado no sábado comentou que o animal é uma fêmea e que já encontra-se em segurança recebendo todos os cuidados de uma equipe profissional para reabilitação antes da sua soltura.





"Infelizmente ela estava bem ferida, provavelmente pelas escoriações nas pedras e galhos. Uma vez que a pobrezinha desceu junto as águas turvas e algas baronesas do Rio das Contas que estão chegando aqui por conta do extravasamento da usina Hidrelétrica da região", contou a pagina em um publicação nas redes sociais.

Os animais resgatados foram levados para serpentário de Serra Grande, onde recebem os cuidados necessários.

Gabriel Nogueira , um dos donos do serpentário, informou que as duas sucuris permanecerão lá até "completarmos um plano de reintrodução realmente eficiente, onde elas poderão passar o resto da vida bem, protegidas, e poderão continuar passando essa espécie linda para frente através da cópula".