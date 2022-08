Sul da Bahia recebe três festivais gastronômicos nos próximos dias; veja lista

A beleza do extremo Sul da Bahia vai se juntar aos sabores da culinária em três festivais gastronômicos previstos para os próximos dias na região. As cidades de Prado e Eunápolis, além do distrito de Arraial d'Ajuda em Porto Seguro, receberão eventos. Veja a lista:

16º Festival Gastronômico e Cultural de Prado

“É daqui, é da nossa gente”. Esse é o slogan do Festival Gastronômico e Cultural do Prado de 2022, que visa promover a criação de drinks e pratos baseados nos ingredientes locais, como a mandioca. Aliás, o alimento – e seus derivados – são os queridinhos da edição, sendo o componente principal do festival.

O evento, realizado pela APRHOPE (Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras de Turismo e Estabelecimentos Comerciais), Prefeitura Municipal de Prado, Sebrae e correalização do Senac, acontece de 7 a 23 de outubro em Prado, e contará ainda com apresentações culturais e musicais, garantindo entretenimento, lazer e – claro – uma explosão de sabores.

4º Festival Gastronômico Esquina do Mundo em Arraial

Anote na agenda: do dia 01 a 15 de novembro acontece a 4ª edição do Festival Gastronômico Esquina do Mundo, em Arraial d’Ajuda, Porto Seguro. O evento trabalha com 5 categorias: o prato principal, pizzas e lanches, sobremesas e sorvetes, petiscos e drinks.

A região, que já é atrativa por suas belezas, fica ainda mais em evidência durante os festivais. A pesca, a agricultura, a pecuária assim como o turismo e a gastronomia são fortalecidos e geram resultados com números expressivos. Nas edições anteriores foram injetados 4 milhões de reais na economia.

O evento tem a temática “O Campo Encontra o Mar” e é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e correalização do Sebrae, Senac e Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Além do mais, conta com o apoio institucional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia – EGG e TV Santa Cruz.

3º Festival Gastronômico de Eunápolis

Todo mundo tem uma lembrança nostálgica de momentos especiais ligadas a algum tipo de refeição. Os almoços em família. Um pedido de casamento. Um jantar de comemoração da promoção do trabalho. A culinária tem o incrível poder de marcar uma ocasião ou períodos inteiros, independente do motivo.

Ela possibilita associações exclusiva, fortalecendo inclusive vínculos emocionais. E é essa a proposta da 3ª edição do Festival Gastronômico de Eunápolis, que terá como tema “Gastronomia Afetiva: Sabores do Coração”.

Sendo mais uma opção para os amantes da boa gastronomia, esse ano o festival contempla o impressionante número de 40 restaurante inscritos – o maior desde o lançamento do evento. O Festival Gastronômico de Eunápolis também apresenta cinco categorias. São elas: prato principal, comida de boteco, lanches, pizzas e sobremesa.

O evento é realizado pelo Sebrae, CDL, Prefeitura Municipal e correalização do Senac, com Patrocínio Master do Governo do Estado, Baden Baden e Bahia Gás. Será realizado de 25 de agosto a 11 de setembro.