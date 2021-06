'Sumiço' de Cristiana Lôbo é por conta de licença médica, reforça Globo

A apresentadora Cristiana Lôbo está afastada há quase oito meses da GloboNews e o sumiço não passou despercebido pelos telespectadores do canal, que chegaram a questionar nas redes sociais se ela havia sido demitida. A jornalista segue contratada, segundo a Globo, mas está de licença médica. Nâo foram informados detalhes do estado de saúde da jornalista, diz o Uol.

Na última terça (15), uma live que contou com as jornalistas Andréia Sadi, Natuza Nery e Maria Beltrão no Instagram teve várias perguntas sobre a colega delas, mas elas não comentaram o assunto.

A comentarista fez um último comentário público no final de março, no Twitter, falando da situação política em Brasília. Um seguidor quis saber quando ela voltaria à TV. "Logo, Logo...Longo tratamento de saúde", respondeu Cristiana.

Também no Twitter, em setembro, ela avisou que estaria se afastando por conta de um tratamento médico. "Aos amigos e seguidores, passo para avisar que estarei fora do ar para cuidar da saúde. Volto tão logo esteja habilitada. Mas posso passar eventualmente por aqui para dar notícia ou uma avaliação da vida louca que estamos vivendo. Beijos em todos", escreveu.