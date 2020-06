Supermercado delivery: Veja cinco dicas para comprar com segurança

Diante das medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus e estimular o isolamento social, grandes redes de supermercados passaram a operar o serviço delivery, mesmo com as lojas abertas, por se tratar de um setor essencial.

Só no Atakarejo, segundo o diretor comercial, Milton Amorim, o gasto médio da compra via delivery chega a ser o dobro do da loja física. “Em algumas semanas expandiremos ainda mais a atuação”, afirma.

No Extra e Pão de Açúcar, os aplicativos passaram por mudanças para acompanhar as vendas online e registraram um crescimento de dois dígitos no volume de downloads, na comparação com o período anterior à pandemia.

Apesar da comodidade, é preciso ficar atento na hora de fazer os pedidos. “Além da falta de alguns produtos, outros não estavam de acordo com o solicitado, como álcool líquido 70%, álcool em gel e frango. Após conferir todos itens com a nota fiscal, entrei em contato com o mercado, eles enviaram os itens corretos e pagamos a diferença no valor”, afirma a especialista em Marketing, Camila Anjos que passou a utilizar o delivery por conta da pandemia. Ela não desistiu do serviço, porém redobrou os cuidados.





FAÇA UM BOM MERCADO

Lista de compras Ao fazer o pedido, peça com antecedência e descreva bem os produtos, marcas e condições das frutas, verduras e hortaliças (mais maduras, ou não, por exemplo).

Entrega O Código de Defesa do Consumidor garante que os produtos cheguem em bom estado. Qualquer problema deve ser questionado junto a loja. Caso haja alterações no pedido inicial, o consumidor pode desistir da compra.

Cuidados Não deixe de exigir que a entrega seja feita seguindo as orientações de segurança, como o uso de máscaras pelo entregador. Peça também, que a mercadoria venha em saquinho transparente, dentro de sacola. Mude de fornecedor se ele não atender seus pedidos. Não receba nenhum produto que esteja com a embalagem violada. O mesmo deve estar hermeticamente fechado, sem ar dentro.

Pagamento Evite pagar com dinheiro. Prefira os meios digitais ou cartões.

Higienização das embalagens Na hora de higienizar, o processo pode ser feito tanto com álcool, como sabão líquido como com a solução de água sanitária (com concentração reduzida para 0,5%). Borrife a embalagem e coloque uma sacola dentro da outra, ainda meio úmida. Feche tudo e espere três dias antes de utilizar como sacola de lixo. Outra alternativa é lavar os sacos normalmente com sabão líquido e deixá-los secar.