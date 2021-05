Suplente é acusado de mandar matar vereadora no interior da Bahia

Um suplente de uma vereadora é acusado de ser o mandante de uma tentativa de homicídio contra ela no município de Itapebi, em fevereiro deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, o suplente queria assumir uma vaga na Câmara Municipal, o que o motivou o crime.

O suplente segue foragido da Justiça. Já o seu sobrinho, um dos autores do crime, foi preso. “O tio, que buscava o cargo, foi o mandante do crime. Já o sobrinho tentou executar a vereadora na porta de casa. Também localizamos o carro usado: ele foi comprado em Porto Seguro nove dias antes do crime e abandonado na zona rural de Santa Maria Eterna”, relatou o coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

Carro usado no crime já foi localizado pela polícia

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Ainda segundo o delegado, o carro custou R$ 4.400, pagos através de transferência bancária pelo suplente. “Pelo estado de conservação do veículo e por seu valor, conclui-se que, desde o início, sua aquisição tinha como único propósito a utilização no referido crime. Os dois investigados foram indiciados. E foi representada pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva”, explicou.

As denúncias são fundamentais para a localização do mandante do crime. “Quem tiver informações pode denunciar, sem precisar se identificar, pelo Disque Denúncia da SSP, no 3235-0000, ou no 181, para quem estiver no interior”, finalizou o delegado.