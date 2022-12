Suposta namorada de Mbappe não irá ao Catar caso França seja finalista

Desde as primeiras informações de que o jogador Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain, estaria namorando com a modelo trans Ines Rau, boa parte da imprensa internacional passou a ficar de olho em cada passo do suposto casal.

No entanto, durante a Copa do Mundo, diversas esposas e namoradas e jogadores de quase todos os times, se deslocaram ao Catar para ver os atletas em campo, disputando a tão esperada taça. Mas uma das únicas que não apareceu foi Ines, que também não fez nenhuma publicação nas redes sociais sobre o torneio.

A suposta namorada do jogador da França tem realizado diversas postagens a trabalho, com vídeos de campanhas publicitárias e cenas da vida cotidiana com amigos e familiares. Mas, assim como Mbappe, Ines não expôs a relação de ambos.

Vale lembrar que, por ser uma mulher trans, a modelo não seria bem vinda no país que está sediando os jogos da Copa do Mundo, visto que o Catar ainda tem leis rígidas sobre o assunto.