Supremo alerta TCM para que cumpra afastamento imediato de ex-ministro

O Supremo encaminhou ofício ao presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Plínio Carneiro Filho, para que seja cumprida imediatamente a decisão que determinou o afastamento do ex-ministro Mário Negromonte do cargo de conselheiro da Corte. Em julgamento realizado no dia 19 de novembro do ano passado, o Supremo negou o pedido para trancar a ação penal movida no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra Negromonte, acusado pela Lava Jato de corrupção, e revogou a liminar que garantia a ele permanecer no TCM. O ex-ministro, contudo, continuou no cargo, já que o Supremo nem havia publicado o acórdão do julgamento nem comunicado o presidente do TCM sobre o afastamento.

Sem escape

Na última segunda, a notificação foi remetida à presidência do TCM. Ontem, o Supremo publicou o acórdão. Com isso, Negromonte tem que deixar o cargo e está proibido de entrar na Corte enquanto não for julgado em definitivo no STJ. Caso desobedeça a ordem, poderá ser preso.

Cantinho do castigo

Influente secretário estadual com pretensões eleitorais levou uma dura bronca do governador Rui Costa (PT) por tentar invadir redutos de caciques aliados ao Palácio de Ondina, em busca de apoio para uma eventual candidatura a deputado estadual em 2022. Alertados sobre o assédio do secretário a líderes políticos que integram suas bases no interior, parlamentares governistas cobraram a interferência do governador para barrar a movimentação. A grita foi encampada pelo petista, que puxou a orelha do auxiliar por agir sem autorização prévia e o proibiu de arrombar a cerca de deputados alinhados ao governo.

Dupla dinâmica

Prestes a reassumir a liderança da oposição na Assembleia, Sandro Régis (DEM) articulou ontem, em tabelinha com o deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), a queda da votação do pedido de urgência ao projeto de lei que autoriza o governo baiano a contrair empréstimo de R$ 250 milhões junto ao Banco do Brasil. Ao perceberem o baixo número de governistas no plenário, Régis manteve os oposicionistas longe da sessão, enquanto Câmara pedia verificação de quórum. Com apenas 31 parlamentares presentes, um a menos que o necessário, a votação foi derrubada.

Mapa de guerra

A direção da Heineken determinou aos seus executivos no Brasil que se concentrem em estratégias para elevar, ainda este ano, a participação da cervejaria nos maiores estados nordestinos. Recentemente, a companhia decidiu priorizar os mercados da Bahia, Pernambuco e Ceará, considerados fundamentais na disputa contra a Ambev. De início, o plano é reformular todo o sistema de distribuição e entrega, apontado pela Heineken como grande trunfo da concorrente nas três praças.

Gás verde

A repercussão gerada pela inauguração da nova sede da Secretaria de Sustentabilidade e Inovação de Salvador animou apoiadores da candidatura a vereador do chefe da pasta, André Fraga (PV). Para eles, Fraga encheu o tanque para a corrida.