Surfista morre em ataque de tubarão na Austrália

Um surfista morreu neste domingo (5) depois de ser atacado por um tubarão em uma praia na costa leste da Austrália.

O fato aconteceu na praia de Emerald Beach, a cerca de 550 km da capital Sydney. O local foi isolado depois do incidente.

Testemunhas dizem que o surfista foi mordido no braço e não resistiu à perda de sangue. Quatro equipes de resgate chegaram a ser enviadas ao local, incluindo um helicóptero com médicos.

"Um número de surfistas locais e populares vieram ajudar esse homem", diz Chris Wilson, da News South Wales Ambulance (NSW). "Apesar dos esforços das testemunhas, paramédicos e outros serviços de emergência, o paciente não foi revivido", acrescenta. A vítima aparentava ter cerca de 20 anos.

Este foi o segundo ataque fatal com tubarão registrado no país esse ano. No ano passado, foram 26 ataques, 8 deles com morte.