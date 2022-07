Surpreenda e aposte no verde limão

Beeeem limão

Hora de se aventurar apostando no tom verde limão. A cor desponta na cena da moda para acender o look e proporcionar uma alegria extra aqueles dias mais invernais. Dica de stylist: as mais básicas podem fazer um mix criativo usando peças tradicionais como o jeans, como vemos na proposta da grife Agilitá (agilitafashion.com.br). Para as maximalistas, boa ideia é investir em uma peça única com o tom.

Tem que ter

Sinal de alerta: a bolsa baguete continua em alta e item desejado no armário das fashionistas de plantão. Quer uma para chamar de sua? O vixe amou a aposta da Baw (bawclothing.com.br) que se destaca não somente pela cor, como também pelo porta moeda que surge acoplado na bag. Custa R$ 159,9.

Eles em cena

Boys descolados que querem aproveitar o Inverno baiano com estilo podem eleger o moletom como a peça fashion para criar aquela produção com a cara da temporada. Rolou sentimento? Dá só aquela espiadinha no modelito da Artwalk (artwalk.com.br) que sai por R$ 149,99 e tem aquela pegada mais irreverente.

Cabeça feita

A tribo mais descolada já colocou a boina para jogo. E basta adicionar um item como esse no look de todo santo dia, para a produção ganhar um tom mais ousado. Que tal fazer o mesmo com esse lançamento arrematado no e-commerce Zé do Chapéu (zedochapeu.com.br)? Você leva para casa por R$ 76,99.

Pisada candy



Se tem um calçado que a gente usa ano todo em Salvador é uma sandália tipo papete. Confortável, é perfeita para bater muita perna pelas ruas da cidade. Atrás de uma com informação de moda? Então, confere essa aposta da Via Mia (viamia.com.br) que se diferencia não somente pela fabricação em couro vegetal, mas também pelo tom candy que casa bem com os desejos fashion. Preço: R$ 101,94

Achadinho

Uma caneca divertida pode ter muitas funções e ir além do café. Essa fofa, garimpada na linha da Riachuelo Casa (riachuelo.com.br) fica também muito bem como porta lápis para deixar no escritório. A ideia é criar e enxergar além do óbvio. O item custa R$ 49,9.

Nota 10

Uma senhora ficou tonta no playground do prédio e, nervosa, sentou no chão. Uma vizinha viu a cena, a acalmou, ficou conversando por um bom tempo e depois levou a idosa para casa.

Nota 0

Uma garota no supermercado pediu a um senhor que pagasse um leite para sua filha. Quando obteve uma resposta negativa, automaticamente, começou a xingar o idoso. De última!