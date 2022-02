Surpresa no Ba-Vi, Vicente quer sequência no Vitória: 'Mais confiança'

Todos os 14 reforços contratados pelo Vitória nesta temporada já tiveram oportunidade de mostrar futebol para a torcida e o técnico Dado Cavalcanti. Alguns agarraram a chance e se firmaram como titular. É o caso de Vicente. O lateral esquerdo começou no banco nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, mas desbancou Salomão e virou dono da posição justamente no Ba-Vi.

A titularidade no clássico fez ele se sentir mais confiante pra dar sequência ao trabalho na Toca do Leão. Agora, já pensa no jogo de domingo (13), às 16h, contra o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. "Me sinto melhor após jogar o Ba-Vi. Se eu for escalado, já vou para a segunda partida ganhando mais confiança ainda e podendo desempenhar melhor meu futebol", afirmou.

Entre o empate em 1x1 no Ba-Vi da 4ª rodada do estadual e o jogo contra o Bode há um intervalo de 10 dias. Tempo suficiente para ajustar as falhas apresentadas nos duelos anteriores. O Vitória acumula até aqui um outro empate, com a Juazeirense, na estreia do torneio, um triunfo contra o Barcelona de Ilhéus e uma derrota para o Jacuipense.

"Dá um lastro maior para o treinador corrigir tudo o que precisar. E a gente vai melhorando a cada dia para fazer um bom desempenho no campo e sair vitoriosos. (...) A cada jogo o time vai ficando com cara dele (Dado Cavalcanti). Vamos podendo colocar em prática tudo aquilo que ele vem passando para a gente. E a cada jogo a gente cresce no nível para conquistar as vitórias que é nosso objetivo", projetou.

Com cinco pontos, o Vitória ocupa a 6ª posição na tabela do Campeonato Baiano. O rival Bahia tem um ponto a mais e é o 5º colocado. Dono de 12, o Jacuipense lidera a competição. O Bahia de Feira é o vice-líder, com 10 pontos somados. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais do estadual.

"A equipe vem se encaixando pouco a pouco. Eu acredito que de agora em diante a gente vai conseguir sair vitorioso nos confrontos que temos pela frente", afirmou Vicente.

DISPUTA

A briga pela titularidade não vem ocorrendo apenas na lateral esquerda, mas também na direita, onde Iury trava uma disputa com Alemão. Este último foi o escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti para a estreia do estadual, quando o rubro-negro empatou em 1x1 com a Juazeirense, mas apresentou um desconforto muscular na coxa na sequência e foi vetado pelos médicos. Assim, Iury assumiu o posto, agradou e não deu brecha até hoje.