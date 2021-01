Surto de covid retira dez jogadores do Corinthians de jogo contra o Bahia

Próximo adversário do Bahia, o Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira (27) que seu elenco foi atingido por um surto de covid-19, com dez jogadores testando positivo para o coronavírus.

Os atletas estão assintomáticos e foram afastados do elenco paulista, e irão cumprir quarentena de dez dias. A lista é composta por Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó.

"Provavelmente temos casos de reinfecção, mas ainda vamos fazer esse estudo mais detalhado. Deu esse número aumentado de casos positivos porque estamos vivendo um aumento de casos no Brasil inteiro, com colapso em vários locais, e como fazemos muitos testes no Corinthians já sabíamos que poderia acontecer algo neste sentido por esse aumento de casos da segunda onda neste mês de janeiro", afirmou Ivan Grava, médico da equipe.

Entre os infectados, apenas Ramiro faz parte dos onze titulares do clube alvinegro. Além dos infectados pela covid-19, o treinador Vágner Mancini também não contará com os atletas Otero e Léo Natel contra o Tricolor de Aço, amanhã (28) em Salvador, já que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.