Susana Vieira diz que precisou fazer novas sessões de quimioterapia contra leucemia

A atriz Susana Vieira, atriz de 79 anos, revelou que precisou fazer novas sessões de quimioterapia para controlar sua leucemia linfocítica crônica. O diagnóstico da doença ocorreu em 2015, quando ela realizou exames pré-operatórios. Ela falou sobre o tratamento no ‘Altas Horas’ no último sábado (25).



Susana Vieira também falou sobre os momentos de tristeza e solidão que vivenciou durante a pandemia do coronavírus. “Entrei na tristeza, na depressão, na solidão. Sem família, sem beijo, sem abraço, sem sexo, sem trabalho, com nenhuma perspectiva pela frente, sem vacina…”, disse.



Vacinada e recuperada, a atriz diz estar feliz em voltar a trabalhar. Em breve, ela irá estrelar a peça “Uma Shirlei Qualquer”, escrita por Miguel Falabella. O espetáculo tem previsão de estreia em outubro no Teatro XP Investimentos, no Jockey Clube, Rio de Janeiro.



“Fiquei feliz de novo, saí da minha casca, da minha tristeza, comecei a estudar o texto e lembrar que eu sou atriz”, disse a famosa. “É um mês de felicidade, não vou ganhar muito porque o teatro só vai ter 50% das pessoas. Mas estou feliz porque estou viva e vou fazer um personagem maravilhoso”, acrescentou.