Suspeitas merecem esclarecimentos

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião. Como a telepatia ainda não é um instrumento de comunicação plenamente desenvolvido na nossa humanidade, não nos resta outra saída que usar as palavras ou os gestos evidentes para transmitir nossas mensagens, ou esclarecer nossas sensações. É temerário tirar conclusões a respeito das intenções que motivam as pessoas a fazer isso ou aquilo, tendo em conta apenas alguns sinais que elas transmitem, por meio de olhares ou atitudes que consideramos suspeitas.

Se algo suspeitamos e temos por essas pessoas um apreço igual ou maior do que o que temos pelas nossas suspeitas, então nos cabe buscar o esclarecimento. Porém, esbarramos sempre com nossas neuroses, que são construções psíquicas muito sólidas, que impedem o esclarecimento, porque não se importam com esse, servem apenas a si mesmas, para que tudo se encaixe nelas.



ÁRIES: Faça suas apostas, confie em seu taco, ouse avançar apesar do temor que corroa suas entranhas. Seria impossível administrar este momento tão intenso sem sentir medo. O temor não indica fracasso, só a intensidade.



TOURO: Ainda que seja difícil aceitar que, talvez, seu ponto de vista não seja absoluto nem tampouco o mais certo, pelo menos seria sábio de sua parte se dispor a ouvir com atenção o que as outras pessoas têm a dizer.



GÊMEOS: Tudo tende a dar mais de trabalho do que o habitual, mas isso acontece menos pela natureza das circunstâncias e mais porque sua mente está muito presa aos detalhes que, em outra ocasião, não mereceriam sua atenção.



CÂNCER: Expresse seus sentimentos, porém, tome cuidado para verificar com sinceridade em sua alma se esses sentimentos são verídicos ou se fazem parte de uma demonstração dramática, destinada a dominar outra pessoa.



LEÃO: Um pouco mais de tranquilidade e sossego, isso é tudo que sua alma precisa neste momento, pois, há muito assunto para refletir, questões profundas que não podem, nem devem, ser compartilhadas com ninguém. Reflexões.



VIRGEM: Procure prestar mais atenção a esse pessoal que você encontra todos os dias, mas que nem o nome conhece. Esses anônimos podem servir para ter algumas conversas que resultarão em ideias novas para você. Importante.



LIBRA: Sua segurança e a das pessoas que você estima não há de ser objeto de preocupação. Apenas tome as medidas necessárias, sem exagerar na nota, para que tudo seja feito de forma sensata, sem cair no conto da ansiedade. Isso não.



ESCORPIÃO: O cenário é complexo, porque você tem lá suas razões para agir do jeito que deseja, mas isso não significa que suas razões sejam as maiores e melhores e que, por isso, devam dominar a cena. Essa é outra história.



SAGITÁRIO: Reserve um tempo para você, longe de tudo e de todos. Faça isso para não se precipitar em nenhuma decisão, nem tampouco intervir em acontecimentos que, se deixados a seguir seu curso, se resolveriam por si sós.



CAPRICÓRNIO: Neste momento, prefira aceitar as complicações inerentes a ter de lidar com várias pessoas e se enturmar, porque a quietude que você teria tomando distância não estaria disponível agora. Prefira se enturmar.



AQUÁRIO: Há momentos, como agora, em que o tempo parece render mais do que o habitual. Não sabemos se isso é sensação ou uma realidade objetiva, mas sabemos que seria sábio de sua parte dar um gás aos seus projetos mais importantes.



PEIXES: Nem muito para lá, nem tanto para cá. Não se trata de você fazer sempre o que lhe dá na telha nem tampouco sacrificar sua vontade para seguir as ordens recebidas. Se trata de encontrar um equilíbrio entre as duas condições.