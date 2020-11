Suspeito de agredir ex é morto por trio de amigas em Teixeira de Freitas

Um homem foi morto estrangulado depois de ser imobilizado por três mulheres em Teixeira de Freitas, no sul baiano, após ameaçar uma delas com uma faca. Paulo Henrique de Jesus Machado, 20 anos, era ex-companheiro de uma das envolvidas.

O caso foi na madrugada da sexta-feira (27). Testemunhas relataram que ele foi até a casa da ex armado com a faca e muito alterado, pedindo para ver o filho. Os dois começaram a discutir e ele a ameaçava com a faca.

As duas amigas foram socorrer a ex de Paulo Henrique. Uma delas contou à polícia que ele chegou a dar um murro no filho, que tem 8 anos.

A Polícia Militar diz que foi chamada para atender o caso de violência doméstica. Ao chegar lá, a equipe encontrou o homem sendo estrangulado. Ele foi solto, mas já não estava se mexendo e sangrava pelo nariz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas confirmou que Paulo Henrique estava morto.

As três mulheres foram levadas à delegacia de Teixeira de Freitas, ouvidas e liberadas. O inquérito investiga o homicídio, mas a princípio considerando que foi um crime cometido por legítima defesa.

Paulo Henrique e a mulher estavam separados porque ele a teria agredido em outras ocasiões. Ele tinha passagem por roubo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Foi preso pela última fez em fevereiro desse ano, acusado de praticar arrastão com um comparsa.