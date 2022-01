Suspeito de assaltar turista israelense na barra tem prisão convertida em preventiva

O suspeito de assaltar e ferir um turista israelense no Farol da Barra, em Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, informou a Polícia Civil.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (24), quando o turista passeava com a esposa pelo local. Na ocasião, o homem reagiu ao assalto e entrou em uma luta corpórea com o criminoso, em que os dois saíram feridos, sendo socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecem internados.

Em nota, a PC informou que ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes por policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Graça-Barra). De acordo com a guarnição, o criminoso era um morador de rua e usou uma faca para tentar assaltar o turista. Após a briga, o israelense ficou machucado na região lombar, enquanto o criminoso teve um ferimento grave no pescoço.

A investigação é de responsabilidade da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), que já está ouvindo testemunhas.