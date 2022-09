Suspeito de assaltos na micareta da Liberdade é morto pela PM

Um homem foi morto em troca de tiros com policiais militares na noite do sábado (24), durante a micareta da Liberdade, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM) estavam atuando no policiamento do evento quando notaram que um homem armado roubava as pessoas que curtiam a festa.

Os PMs ordenaram que o homem parasse, mas ele tentou fugir e atirou na direção dos policiais.

O suspeito tentou se esconder na localidade do Sieiro, mas foi seguido. A troca de tiros continuou e o homem foi baleado.

O homem foi socorrido ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, onde teve a morte confirmada. Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola, munições, quantidade não divulgada de crack e maconha.

Todo material foi levado para a Corregedoria da PM, onde o caso foi registrado.