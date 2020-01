Suspeito de ataque ao Porta dos Fundos embarcou para a Rússia

Único suspeito identificado até agora pelo ataque à produtora Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi está em Moscou, na Rússia, segundo informações da TV Globo divulgadas nesta quinta-feira (2).

Em imagens obtidas pela emissora, Fauzi aparece em 29 de dezembro embarcando para Paris, na França. As imagens mostram Fauzi chegando ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, de táxi. Um dia depois, foi expedido seu mandado de prisão.

A polícia do Rio já pediu a inclusão do nome do suspeito na lista de procurados pela Interpol. Fauzi tem uma namorada que vive em Moscou, segundo a reportagem.

O ataque à produtora aconteceu em 24 de dezembro e aparentemente foi motivado pelo especial natalino para a Netflix, que traz um Jesus Cristo gay. Em vídeo de cerca de sete minutos divulgado ontem, Fauzi chama os humoristas do grupo de "marginais" e diz que eles não respeitam Cristo, discurso que parece confirmar o motivo religioso para o atentado criminoso.

(Foto: Divulgação)

Vídeo

Fauzi fez a gravação dentro de casa. Ele diz no vídeo que o Porta dos Fundos é feito de criminosos e bandidos. Antes de publicar as imagens, ele trocou mensagens com amigos por aplicativos dizendo que estaria escondido em Florianópolis (SC), segundo o Jornal Nacional.

A polícia diz que Eduardo Fauzi participou e filmou o ataque ao Porta dos Fundos, no dia 24 de dezembro. Os investigadores afirmam que cinco pessoas participaram do ataque e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto.

Fauzi vai responder por tentativa de homicídio por explosivo.