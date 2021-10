Suspeito de desenterrar e queimar caixão de MC no Grande Recife é preso

Um homem de 24 anos foi preso acusado de ter desenterrado e queimado o caixão do cantor João Vitor da Silva de Amorim, de 23 anos, o MC Pitbull da Firma. O artista foi assassinado no domingo, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. No dia seguinte, o túmulo dele foi violado.

Cantor de brega-funk, João Vitor trabalhava em um lava jato e tinha iniciado na vida artística há apenas quatro meses.

O corpo dele foi sepultado no Cemitério São José, na cidade do crime. Na madrugada da segunda, o caixao foi desenterrado e alguém ateou fogo nele. O Código Penal prevê pena de um a três anos de reclusão, além de multa, para o vilipêndio de cadáver.

O nome do preso não foi divulgado pela Polícia Militar, que o localizou. Segundo a PM, ele usava uma tornozeleira eletrônica quando foi preso, no bairro da Sapucaia.

Ele foi autuado por posse e uso de entorpecentes e levado para a delegacia. Um inquérito apura o caso.

Crime

O artista pernambucano João Victor, conhecido como MC Pitt Bull da Firma, foi assassinado na madrugada do último domingo (24). O crime aconteceu por volta da 1h da manhã, próximo à Avenida Laura Cavalcante em Gaibu, Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e chocou pela brutalidade. Isso porque, um dia após o assassinato, o corpo do rapaz, que havia sido sepultado no Cemitério São José, foi desenterrado e incendiado.

Segundo testemunhas, seis disparos foram ouvidos na noite do crime. A vítima vinha sofrendo ameaças pelas redes sociais, segundo ele, por ser confundido com outro rapaz envolvido em um homicídio. O MC chegou a fazer uma corrente para pedir ajuda de seus fãs e amigos.

Após o crime, o corpo do cantor de brega funk foi velado por familiares e amigos no Cemitério São José, no Cabo de Santo Agostinho. No entanto, o túmulo foi violado e o corpo queimado na segunda-feira (25).