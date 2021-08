Suspeito de envolvimento em triplo homicídio no bairro da Liberdade é preso

Um homem de 31 anos, suspeito de envolvimento em um triplo homicídio no bairro da Liberdade, foi preso por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na última quarta-feira (25), em Guaibim, no baixo sul do estado. O mandado de prisão é referente a crimes que ocorreram em 2014, motivados por uma disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

O preso, com mais cinco indivíduos, participou dos assassinatos de Yuri Borges de Menezes Serra de Jesus, de 16 anos, Renê Leandro Batista dos Santos, de 29, e Eduardo Santos de Jesus, de 30. A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) identificou o envolvimento dele, mas ele fugiu logo após os crimes.

O suspeito estava escondido em Guaibim desde o fato e foi localizado após troca de informações entre o Núcleo de Inteligência do DHPP e o Setor de Investigação da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença). O cumprimento do mandado faz parte da Operação Argus, que visa ao cumprimento de mandados de prisão expedidos pelas varas do Júri.