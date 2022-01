Suspeito de estuprar idosa na Bahia é preso; vítima está internada

Um homem suspeito de estuprar uma idosa de 63 anos, no último sábado (1), foi preso por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Nordestina, a 340 km de Salvador. A prisão ocorreu um dia após o crime e foi realizada em parceria com a Guarda Municipal. Em razão da violência sofrida e da idade avançada, a vítima está internada em uma unidade de saúde da região.

Assim que foram notificadas do fato, as equipes da Polícia Civil começaram as investigações e a procura pelo autor do crime, que aconteceu em uma fazenda no povoado de Jacu, na zona rural daquele município. Depois de horas de buscas, o indivíduo, de 34 anos, foi localizado no quintal de uma residência em outra comunidade próxima. O homem foi autuado em flagrante na DT de Senhor do Bonfim e posteriormente custodiado, aguardando decisão do Poder Judiciário.