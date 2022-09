Suspeito de matar ex-cunhado a facadas é preso na Bahia

Um homem suspeito de matar o ex-cunhado em Juazeiro, no norte da Bahia, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM). O crime ocorreu na Rua Bela Vista, bairro Nova Esperança, na tarde desta quarta-feira (21).

A vítima foi atingida com golpes de faca embaixo do braço esquerdo e acabou morrendo ainda no local. O suspeito disse ainda ter jogado a faca usada no crime em uma rua próxima, mas o objeto não foi encontrado pelos guardas.

O suspeito foi detido pelas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento de Intervenção Rápida (GIRO) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficou responsável por investigar a motivação do crime e adoção das medidas cabíveis ao caso.