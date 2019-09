Suspeito de matar jovem após ajudar a trocar pneu volta atrás e nega crime

Rodrigo Alves Pereira, suspeito de matar a estudante de fisioterapia Mariana Forti Bazza, 19 anos, voltou atrás e disse que não matou a jovem. Durante audiência de custória nessa quarta-feira (25), ele acusou uma segunda pessoa de ter cometido o crime.

Segundo informações do portal Universa, do Uol, ele disse que foi agredido pelos policiais na carceragem da Polícia Civil e que, por isso, chegou a assumir a autoria do crime, mas admitiu que apenas acompanhou essa segunda pessoa até o local onde o corpo foi deixado e que essa pessoa teria cometido o crime. No entanto, a polícia considera a versão fantasiosa e a Justiça decidiu decretar a prisão preventiva dele.

Evandro Demétrio, advogado nomeado para a defesa pela OAB, pediu que o processo corra em segredo de justiça, e o pedido foi acatado pela juíza.

Rodriguinho estava preso até cerca de um mês atrás. Ele já tem passagens por furto, extorsão, tentativa de latrocínio contra uma policial, estupro e outros delitos. Dos seus 33 anos, passou 12 na prisão.

O crime

Rodriguinho aparece em uma filmagem oferecendo ajuda a Mariana depois que ela notou que o pneu do carro estava murcho, ao sair de uma aula de crossfit na academia. Ela dirige o carro até dentro de uma chácara, onde Rodriguinho estava trabalhando ajudando a concluir um serviço de pintura. Depois disso, a jovem não foi mais vista.

O suspeito já foi transferido para Bariri, onde aconteceu o sequestro. Ele indicou para a polícia o local onde estava o corpo dela, em uma estrada em Itápolis, a 60 km da cidade de Mariana.

Já o carro da jovem foi achado na terça-feira à noite, com sinais de luta dentro. Cabelos, possivelmente da vítima, foram recolhidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a fazer uma busca detalhada na chácara. No local existe um sótão, um poço de cerca de 25 metros de profundidade e além disso há um córrego que passa ao fundo, o que deixa parte da área com difícil acesso. Foram feitas ao todo três buscas, mas assim que houve confirmação de que o corpo havia sido encontrado os trabalhos foram encerrados.