Suspeito de matar mãe e filha em Guanambi é preso

O suspeito de matar mãe e filha, identificadas como Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro, 42 anos, e Ana Júlia Teixeira Fernandes, de 16, foi preso pela polícia nessa segunda-feira (13). Marco Aurélio da Silva, 36 anos, também é suspeito de outros crimes sexuais praticados na cidade de Guanambi.

À TV Sudoeste, o delegado Rhudson Barcelos informou que o suspeito teria retirado as roupas das vítimas, mas que elas não foram estupradas. O CORREIO tentou contato com o profissional, que afirmou que não falaria sobre o caso nesta segunda.

O suspeito já teve passagem pela polícia por prática de ato obsceno. Atualmente preso à disposição da Justiça, estaria sob o efeito de drogas quando cometeu o ato contra mãe e filha.

Ele teria sido preso em uma construção abandonada, no início da tarde desta segunda. Na delegacia, teria confessado o crime.

O homem vai responder por duplo homicídio e será, posteriormente, encaminhado para um presídio da região, de acordo com a emissora.

Equipes da delegacia de Guanambi foram acionadas após os corpos serem achados e chamaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Foram expedidas as guias periciais. De acordo com o DPT, o documento de óbito já foi emitido e apresentado à família, enquanto o laudo da perícia, para confirmação da causa da morte, só deverá ser disponibilizado em aproximadamente 15 dias.

A prefeitura de Guanambi emitiu nota de pesar após as mortes, e manifestou "pesar e consternação pelo lamentável episódio".

Alcione era técnica de enfermagem e trabalhava no Hospital Geral de Guanambi, que também lamentou a morte em nota. Ela era casada e tinha mais um filho, João Vitor, de 21 anos. Já Ana Júlia era estudante do 9º ano, no Colégio Estadual Idalice Nunes, que também lançou nota de pesar.

Os corpos foram velados na Casa funerária Pai Bahia, na Rua Dr. José Humberto Nunes, 1.679, Bairro São Francisco, na manhã desta segunda (13).