Suspeito de matar professor de tênis é morto em confronto com a polícia

O suspeito de matar o professor de tênis Carlos Naraci de Mesquita Serva, entrou em confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (1º), no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia, e acabou morto



Carlos, que tinha 35 anos, foi assassinado a tiros no dia 30 de julho deste ano. O crime também aconteceu em Trancoso.



Segundo a PM, a situação que levou à morte do suspeito ocorreu após policiais terem abordado três homens em "atitude suspeita". Em seguida, houve troca de tiros. Um indivíduo foi baleado e morreu no local. Os outros dois conseguiram escapar.



Posteriormente, a polícia constatou que o homem morto era o principal suspeito de ter assassinado o instrutor de tênis. As informações são da TV Bahia.



A morte de Carlos Naraci segue sendo investigada. A ligação com o tráfico de drogas é a principal linha de investigação para a motivação do crime, de acordo com a Polícia Civil.



Na ação, foram apreendidas armas, drogas e duas motocicletas, que estariam com o trio. O material foi apresentado na delegacia de Trancoso. A polícia ainda procura os dois suspeitos que fugiram.