Suspeito de participar de roubo e morte de homem em Simões Filho é preso

Um homem acusado de participar de um latrocínio - roubo seguido de morte - foi preso nesta quarta-feira (14) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade. Outros dois suspeitos seguem foragidos.

O crime acontece em 26 de fevereiro, quando a vítima, Verivaldo Santos Machado, estava no carro com a mulher quando quatro homens o abordaram em um roubo. Ao perceber a situação, Verivaldo acelerou o veículo para tentar fugir, mas foi baleado e morreu. Dos quatro envolvidos, além do preso hoje, um foi achado morto em março, em Itinga, e outros dois ainda não foram localizados.

O titular da 22ª Delegacia (Simões Filho), Leandro Acácio, falou da importância do trabalho contra os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). "A unidade está focada no combate aos CVLIs. Estamos em busca de diminuir a cada semestre estes índices, dos quais o latrocínio faz parte. Temos realizado diversas operações no sentido de dar cumprimento aos mandados que já foram e estão sendo solicitados. Este é um dos parâmetros que nos foram passados pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Departamento de Polícia Metropolitana, que tem articulado cada vez mais operações. Por isso, aqui na 22ª, estamos operando no sentido de trazer a paz e a tranquilidade para o município", disse.

O suspeito preso ficará à disposição da Justiça. As buscas continuam pelos foragidos.