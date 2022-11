Suspeito de participar de sequestros em Lauro de Freitas é preso

Um suspeito de participação em dois casos de sequestros em Lauro de Freitas, em outubro, foi preso durante uma operação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na manhã desta quarta-feira (9). As vítimas foram dois trabalhadores da construção civil.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso tinha como marca o uso de muita violência durante o cometimento dos crimes.

"Um sequestro aconteceu no dia 11 de outubro, em Vida Nova, e outro no dia 28, no Caji – ambas as localidades em Lauro de Freitas. As vítimas, mesmo depois do pagamento do resgate, estão desaparecidas. A operação de hoje vai nos ajudar nas investigações destes casos", declarou o coordenador de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro, delegado Adailton Adam.

O homem ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.