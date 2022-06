Suspeito de roubar celular perto de shopping é preso em Lauro de Freitas

Um homem foi preso em flagrante depois de roubar um celular nas proximidades do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite da sexta-feira (3).

O suspeito foi preso por equipes da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) instantes depois do crime.

Os policiais faziam parte da operação "Lauro em Paz", que combate crimes contra a vida e o patrimônio na cidade, e reforçavam o patrulhamento na região quando foram informados por testemunhas que havia um ladrão assaltando pessoas perto do shopping.

“Criamos um esquema para garantir a segurança de funcionários do shopping e alunos de universidades próximas, que saem tarde do local. Como as pessoas sabem da nossa presença, rapidamente nos avisaram e conseguimos capturá-lo sem nenhuma arma”, diz o comandante da 52ª CIPM, major Everton Monteiro.

O suspeito foi levado para a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) onde, segundo o titular, delegado Joelson Reis, foi autuado em flagrante por furto qualificado. “Ele agora segue custodiado em nossa unidade, aguardando decisão judicial”, concluiu.