Suspeito de roubar ônibus é preso com arma falsa em Pernambués

Um suspeito de roubar ônibus foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (17) com um simulacro de arma, pouco depois do roubo a um ônibus em Pernambués.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 1ª CIPM fazia rondas por volta das 11h30, próximo a uma madeireira, quando flagraram dois homens que tinham acabado de roubar um coletivo.

Quando viram os PMs, os dois saíram correndo. Eles foram seguidos pelos PMs e um deles foi alcançado. O outro escapou. Com o suspeito preso, os policiais apreenderam nove aparelhos celulares, além da arma falsa.

A ocorrência foi registrada no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), onde o suspeito foi apresentado, assim como os objetos roubados.