Suspeito de sequestrar e tentar estuprar jovem é preso em Juazeiro

Um homem de 19 anos foi preso no sábado (19) em Juazeiro, na Bahia, sob suspeita de sequestrar e tentar estuprar uma jovem de 20 anos. O caso foi em 4 de dezembro e o suspeito tinha mandado de prisão em aberto e era considerado foragido, segundo a Polícia Civil, que investiga o crime.

O suspeito e a vítima eram amigos, segundo a polícia. A jovem foi abordada por ele em Petrolina, cidade pernambucana vizinha a Juazeiro, e trazida para a Bahia. Já em Juazeiro, ela foi levada a um matagal na região da Estrada do Agrovale, onde ele tentou violentá-la. Com uma faca, ele mantinha a jovem sob seu controle. Mesmo assim, a vítima conseguiu fugir.

A faca usada no crime foi apreendida com o suspeito. Também com ele estavam uma porção de maconha e um celular que a polícia apreendeu.

O mandado de prisão é preventiva e foi cumprido por policiais da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Juazeiro.