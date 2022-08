Suspeito de tráfico é morto pela PM em tiroteio na Boca do Rio

Um suspeito de tráfico foi morto pela Polícia Militar em uma troca de tiros na Boca do Rio, na tarde da sexta-feira (19). O homem estava se escondendo em uma barbearia quando foi baleado. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, armas e um celular.

Segundo a PM, equipes da Rondesp Atlântico estavam fazendo ações de policiamento na Rua do Gelo, na Boca do Rio, quando foram informadas de que homens armados estavam coagindo moradores em via pública.

Ao chegar no local indicado, os policiais foram recebidos a tiros, diz a PM. Houve uma troca de tiros e as equipes visualizaram um dos suspeitos se escondendo na barbearia, de onde continuou atirando. Ele foi baleado.

Ferido, o homem foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde teve a morte confirmada.

Com o suspeito, foram apreendidos o revólver, 149 pinos de cocaína, 11 envelopes de maconha e o celular. Todo esse materia foi levado à Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.