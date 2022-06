Suspeito do desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira é preso no AM

Um homem suspeito d envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips foi preso pela Polícia Militar, no Amazonas. A informação é da colunista Míriam Leitão em reportagem no Bom Dia Brasil desta quarta-feira (8). O homem é conhecido como Amauri e tem um histórico de ameaças a indígenas.

De acordo com a reportagem, Amauri foi preso em flagrante pelas sucessivas ameaças que faz a indígenas da região, no entanto, havia uma pressão para a soltura dele por não haver prova de envolvimento no crime.

"Ele estava fazendo uma ameaça à equipe dos indígenas que estava em busca. Isso foi considerado um flagrante. Agora vamos ver se o Ministério Público apresenta denúncia", disse a colunista.

O caso

Bruno e Dom Phillips foram localizados pela última vez no domingo (5). A dupla fazia o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. Eles visitavam a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima a localidade chamada Lago do Jaburu. Dom Phillips foi ao local para realizar entrevistas.

Ao divulgar o desaparecimento, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari ressaltou ainda que, na semana do desaparecimento, a equipe recebeu ameaças em campo. "A ameaça não foi a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da equipe técnica da UNIVAJA, além de outros relatos já oficializados para a Policia Federal, ao Ministério Público Federal em Tabatinga, ao Conselho nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous Peoples Rights International", registrou a entidade em nota.