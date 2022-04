Suspeito é morto em perseguição após roubo de carro em São Rafael

Um suspeito de roubo foi morto pela polícia na noite da quinta-feira (21), depois de um roubo de um veículo em São Rafael, segundo a Polícia Civil. Tiago da Silva Santos, o Pretinho, já tinha várias passagens e foi perseguido por policiais da Operação Visão, do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DCCP).

As equipes foram acionadas por populares, que informaram o assalto ocorrido dentro de um condomínio do bairro. Depois, Pretinho invadiu outro condomínio próximo e bateu em dois veículos estacionados. Seguido, ele atirou contra os policiais, dando início a um tiroteio, segundo a Polícia Civil.

O suspeito foi baleado e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, onde morreu. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, com munições deflagradas.

De acordo com o coordenador da Operação Visão, delegado Thiago Almeida, as investigações mostram que o criminoso também era envolvido com o tráfico de drogas. “Ele é apontado por ter uma importante atuação no tráfico de drogas, na localidade da Baixa Fria, da Boca do Rio. Ainda ontem havia ordenado o incêndio a ônibus coletivos, naquele bairro, após uma ação da PM naquele local”, detalhou.

Tiago da Silva também tinha passagens por crimes de lesão corporal, roubo de veículos e porte ilegal de arma de fogo. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).