Suspeito por ataques a bancos na Bahia é morto pela polícia em Vila de Abrantes

Um dos acusados de participar de ataques a bancos em Irará e Muritiba, na Bahia, foi morto na manhã desta sexta-feira (11) durante uma operação policial em Vila de Abrantes, Camaçari. Policiais da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram até um condomínio na Região Metropolitana de Salvador para prender o suspeito, identificado como David Alef da Paixão . Segundo a polícia, ele reagiu e foi baleado na troca de tiros.

“Segundo as investigações, ele é o principal articulador dos recentes ataques à bancos ocorridos nos municípios de Muritiba e Irará. No grupo o qual pertencia, o criminoso era o responsável pela confecção dos artefatos explosivos. Também já foi preso anteriormente pelo Draco, decorrente da mesma prática”, diz o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Quando os policiais chegaram ao local onde David Alef estava, ele reagiu. Houve um tiroteio e o suspeito foi baleado e socorrido ao Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas acabou morrendo.

Com ele, foi apreendida uma pistola 9mm, mesmo calibre usado nos crimes em Irará e Muritiba, informou a polícia. Agora, as investigações continuam em busca de outros membros do bando. Ajudam na investigação a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança (SI-SSP), a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar. Na operação hoje, também ajudaram policiais da 18ª Delegacia (Camaçari).