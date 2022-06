Suspeitos armados invadem loja de açaí e assaltam clientes em Salvador

Uma dupla de homens armados invadiu e assaltou clientes e o caixa de uma loja de açaí no bairro da Mata Escura, em Salvador, na noite de quinta-feira (16). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local, na frente e no interior do estabelecimento, segundo o g1.

No vídeo, os dois suspeitos descem de um carro, em frente à loja, e rendem a atendente que está no caixa. O outro entra na lanchonete e aborda os clientes, roubando seus pertences. Em seguida, os dois fogem no mesmo carro.

Não há informações sobre os valores roubados, mas ninguém ficou ferido.

Procuradas, a Polícia Militar não deu um retorno até a publicação da matéria e a Polícia Civil informou que não localizou a ocorrência.