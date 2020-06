Suspeitos de assaltos no Horto Florestal morrem em troca de tiros com a PM; veja vídeo

Dois homens foram mortos e um adolescente apreendido na noite de quinta-feira (4) após praticarem assaltos, na região da Avenida Juracy Magalhães, no bairro do Rio Vermelho. Policiais da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) fazia rondas quando recebeu denúncia de que havia um trio roubando na região usando uma um carro modelo Celta.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o trio foi localizado na Avenida Garibaldi, não obedeceu a ordem de parada e reagiu com disparos de arma de fogo. Houve perseguição e no Vale das Pedrinhas os militares da 40ª CIPM conseguiram interceptar os suspeitos, com apoio da Operação Apolo.

O trio novamente resistiu à prisão atirando e, após confronto, acabou ferido. Dois deles não resistiram e o adolescente foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde. Com eles foram apreendidos três revólveres calibres 38 e 32, além de munições e o carro modelo Celta, placa JPP-4102, que tinha restrição de roubo.

O trio foi flagrado através de imagens de câmeras de segurança, assaltando transeuntes no bairro Horto Florestal, utilizando o mesmo carro modelo Celta, placa JPP-4102, na quarta-feira (3). As imagens mostram o veículo parando na via, um dos criminosos desce e rouba os pertences das vítimas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), um dos mortos é Jônatas Silva da Cruz Cerqueira Santos, 19 anos, preso no ano passado. Na ocasião, ele e mais quatro homens invadiram uma casa, na noite de 28 de maio, no bairro de Santa Cruz, e mantiveram uma família refém por cerca de três horas. Ele respondia em liberdade por porte ilegal de arma, resistência, cárcere privado e tráfico de drogas.