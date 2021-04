Suspeitos de roubo de veículos de carga são presos no sul da Bahia

Quatro homens suspeitos de praticar furtos e roubos a veículos de carga foram presos em flagrante na noite de sábado (3), na BR-101, em Mucuri, extremo-sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes receberam a informação de que dois caminhões furtados no Espírito Santo estavam estacionados no pátio de um posto de combustível. Após a informação, os policiais rodoviários com apoio da Polícia Militar realizaram abordagem aos veículos suspeitos.

Segundo a PRF, uma consulta detalhada confirmou que os caminhões tinham ocorrência de crime. Ainda de acordo com o órgão, os policiais localizaram e prenderam dois membros da quadrilha que estavam escondidos em um terceiro caminhão que funcionava como “batedor”.

Os outros dois foram interceptados em um carro que também realizava o serviço de “batedor” dos veículos furtados. Os veículos e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Teixeira de Freitas, também no extremo-sul. As informações são do Giro em Ipiaú.