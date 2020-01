Suspeitos de sequestrar enfermeira são presos em Feira de Santana

Dois homens suspeitos de envolvimento no sequestro de uma enfermeira, em Feira de Santana, foram presos no final da manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três homens estavam praticando assaltos na região de Feira, sentido Salvador. Eles estavam em um Corolla roubado, de cor bege.

Viaturas que faziam ronda pela BR-324 receberam uma denúncia sobre os criminosos e, por volta das 11h, avistaram o grupo no km 604 da via, em frente à Unidade Operacional da PRF de Simões Filho. Eles mandaram o carro parar e o motorista do Corolla acelerou, tantando fugir em alta velocidade.

Durante a perseguição, o criminoso perdeu o controle do carro, bateu em um caminhão e saiu da pista, invadindo o canteiro da rodovia. Um dos ocupantes conseguiu fugir e outros dois foram presos e receberam atendimento médico.

A polícia desconfia que os bandidos são os mesmos envolvidos no sequestro de uma enfermeira, que foi rendida no estacionamento de um shopping da cidade na última terça-feira (21). Ela foi encontrada no mesmo dia no bairro de Pirajá, em Salvador, e relatou à polícia que foi sequestrada por três homens.

No carro roubado, foram encontradas uma pistola e dinheiro. O veículo e todo material apreendido foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime (DRACO), em Feira de Santana.