Suspenso, Eduardo desfalca o Vitória contra o Campinense

Ele foi um dos destaques do jogo contra o Confiança, mas não estará em campo no próximo compromisso do Vitória. O meia Eduardo levou o terceiro cartão amarelo durante o triunfo por 3x0 diante da equipe sergipana, domingo (22), no Barradão, e cumprirá suspensão automática. Por isso, mesmo após a boa apresentação exibida pelo time, o técnico Fabiano Soares precisará mexer no onze inicial.

O comandante rubro-negro terá a semana inteira para escolher o substituto de Eduardo, já que o Leão só volta a entrar em campo no sábado (28), quando visita o Campinense, às 17h, no estádio Amigão, em Campina Grande. Reforçar a marcação no meio-campo com a entrada de João Pedro é uma opção. Miller e Alisson Santos estão à disposição para uma escolha menos conservadora. Nesse caso, Gabriel Santiago jogaria um pouco mais recuado.

Além de Eduardo, quem também pode ficar fora do jogo contra o Campinense é o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, por opção técnica ou ordens médicas. Ele foi escalado como titular, mas machucou o joelho e deixou o gramado no começo do primeiro tempo. Sánchez o substituiu, jogou bem e deu a assistência para o gol de Gabriel Santiago, que abriu o placar. Rafinha, duas vezes, completou o marcador. Lazaroni ainda será reavaliado.

Com sete pontos, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série C, na 16ª colocação. Adversário da vez, o Campinense tem oito pontos e ocupa a 14ª posição, mas tem um jogo a menos. A equipe de Campina Grande fechará a 7ª rodada na quarta-feira (25), às 20h, quando visita o Botafogo-PB, no estádio Almeidão.