Suspenso, Matheus Bahia desfalca tricolor contra o Athletico-PR

O time do Bahia vai ter mudanças para encarar o Athletico-PR, líder do Brasileirão, em duelo marcado para esta quinta-feira (24), às 21h30, no estádio de Pituaçu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular absoluto da lateral esquerda, Matheus Bahia recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate com o Corinthians e vai ter que cumprir suspensão.A tendência é a de que Juninho Caixaba seja escolhido como substituto.

Por outro lado, Dado tem um retorno importante. O lateral direito Nino Paraíba já cumpriu os sete jogos de suspensão por conta da briga na final da Copa do Nordeste, e está liberado para atuar.

O Bahia chegou a pedir um efeito suspensivo para que Nino pudesse voltar ao time na partida contra o Corintians, mas não foi atendido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (21). O grupo volta ao trabalho na terça-feira (22), quando inicia os preparativos para o jogo diante dos paranaenses.